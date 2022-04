En grande difficulté financière et en panne d’investisseurs belges et étrangers, le Holding SA Hamon & Cie (International) ainsi que des SA Hamon Thermal Europe et Hamon Research-Cottrell s’étaient résolus à demander chacun une PRJ (procédure en réorganisation judiciaire) qu’ils ont obtenue en février dernier, mais leurs dirigeants n’ont pas été en mesure de présenter aux créanciers des plans susceptibles d’être acceptés par eux et surtout par elles, les banques.

Ils ont donc annoncé, mercredi dernier, avoir fait aveu de faillite devant le tribunal de l’entreprise du Brabant wallon, lequel a, ce lundi, ouvert officiellement le dossier et acté ces aveux tout en constatant bien entendu que les PRJ étaient devenues sans objet.

Neuf sociétés belges, de droit français, espagnol et allemand ainsi que les banques BNP Paribas Fortis, KBC et ING Belgium se trouvaient dans le prétoire pour contester des créances, des contestations qui, eu égard à l’importance que prend ce dossier, n’ont pas été examinées. Elles ont été renvoyées au rôle.

Par contre, le tribunal s’est longuement penché sur le sort à réserver à la SA Hamon Thermal Europe France présentée par son avocate comme une société française autonome et indépendante. Elle est dans le giron de la SA Holding & Cie International.

Désignation d’un collège d’experts

Pour l’entretien de centrales nucléaires, elle avait passé avec EDF un contrat pour lequel elle avait reçu un acompte sans parvenir à terminer les travaux. Mercredi dernier, en raison de l’urgence, elle a déposé devant le tribunal de l’entreprise de Paris une requête visant à obtenir un transfert d’entreprise de Belgique en France. Le jugement est annoncé pour ce mardi, ce qui ne facilite pas la tâche du tribunal belge.

Il s’est dit que la procédure en France, qualifiée en l’occurrence de secondaire, est plus rapide que celle en vigueur en Belgique, dite principale. Un administrateur judiciaire a d’ores et déjà été désigné à Paris. Il devra œuvrer en étroite collaboration avec le collège de curateurs que le tribunal de l’entreprise de Nivelles désignera dans les plus brefs délais.

Le holding emploie 125travailleurs

L’importance de cette faillite justifie en effet la désignation assez rare d’un collège d’experts comme on en a connu il y a quelques lustres avec la faillite des Forges de Clabecq.

Le tribunal s’est déjà entouré de l’avis d’un bureau spécialisé de Waterloo dirigé par Gérard Delvaux, président de l’Ordre des experts-comptables. Il se dit que le passif actuel est de 40millions d’euros, un montant auquel il faudra ajouter un passif social bien lourd puisque le holding emploie 125 travailleurs.