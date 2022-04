Victime d’un piège, le chat de Laura a dû être amputé de deux pattes

Résidente au bout de la rue de la Station, à Mont-Saint-Guibert, Laura Hertmans (19 ans) avait perdu Rio, son chat, lundi soir. Elle l’a retrouvé après plus de 24 heures de recherches. Mais l’état dans lequel elle l’a récupéré l’a profondément choquée : « Il s’est probablement traîné sur le sol sur plus de cent mètres afin qu’on puisse le voir. Et nous l’avons retrouvé avec une patte arrachée et une autre sectionnée en longueur. Une véritable image d’horreur… »