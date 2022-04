Les eaux de l’Orne seront débarrassées de leurs déchets jusqu’à la fin de la semaine prochaine

Le Contrat de rivière Dyle-Gette et l’ASBL Aer Aqua Terra se sont lancés ce jeudi dans une opération de nettoyage de l’Orne, à la hauteur du nouveau lotissement des Jardins de l’Orne, dans le quartier des défuntes papeteries de Mont-Saint-Guibert. Isabelle Delgoffe, chargée de mission au Contrat de rivière Dyle-Gette, et son équipe étaient à pied d’œuvre avec quelques bénévoles de la société American Express. Objectif: débarrasser la rivière des détritus et des branches d’arbre.