Thomas Frank Hopper et ses musiciens en concert ce samedi à la salle des Loisirs

« Au centre de ses concerts , explique Didier Moureau, l’organisateur, il y a le voyage et la route façon Kerouac. Elle traverse Baton Rouge, Chicago, les plantations de la Louisiane et le delta du Mississippi. Mais aussi notre si plat pays. La musique de Hopper, c’est la rencontre entre le blues du bayou et le rock de chez nous. L’écouter, c’est sortir des sentiers battus, humer l’air bituré d’une culture qui sonne roots. »