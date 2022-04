842 plants de cannabis, un mort et un acquittement

Lors de l’instruction du dossier, plusieurs avocats se sont présentés pour lui, mais il n’est jamais venu s’expliquer en personne à Nivelles.

Un mandat d’arrêt européen a été délivré à son encontre mais il est apparu qu’il avait trouvé la mort en Espagne. Dans un accident de voiture, selon un journal espagnol. La presse albanaise, elle, a rapporté que son corps avait été découpé en morceaux…

Quoi qu’il en soit, l’action publique est éteinte en ce qui le concerne et pour cette plantation de cannabis, un complice présumé, compatriote du premier et habitant Court-Saint-Étienne, se retrouvait seul sur le banc des prévenus.

On sait que les deux hommes avaient des contacts réguliers, qu’ils ont été filmés ensemble en voiture par des caméras ANPR placées entre Bruxelles et le Brabant wallon, et que le GSM du Stéphanois a activé la même antenne et au même moment que le GSM de Marin T. à Mont-Saint-Guibert.

"Si on met cela bout à bout, il y a des éléments , avait requis la substitute à l’audience. D’autant que Monsieur a déjà été condamné pour stups en 2016. Il a détruit la carte SIM de GSM avant d’être entendu par la police et a prétendu qu’il ne connaissait pas le code de l’appareil… Mais puis-je apporter des preuves, en l’absence de l’autre prévenu? Je vais être franche: c’est peut-être un jour de chance pour Monsieur, je dois vous demander son acquittement…"

L’avocate du Stéphanois a salué cette "honnêteté intellectuelle" . Pour elle, le dossier démontre seulement que son client connaissait bien Marin T. C’est par hasard qu’un jour, ils se sont retrouvés à Mont-Saint-Guibert. Et comme son client est non pas trafiquant mais consommateur, il ne voulait pas que la police trouve certaines informations dans son GSM… "L’autre prévenu le fournissait en cannabis . Mon client connaissait certaines choses, mais il n’est jamais allé dans cette plantation. Il a indiqué en audition qu’il ne pouvait pas tout dire et si on prend la thèse de la presse albanaise à propos de la disparition de cet homme dont il avait fait la connaissance dans un café d’Anderlecht, on peut comprendre…"

Dans son jugement, le tribunal acquitte le Stéphanois et confirme l’extinction de l’action publique à l’égard de son coprévenu décédé en Espagne.