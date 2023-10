Thermographie aérienne: Lasne restitue les résultats à ses citoyens

Les 14 et 15 février derniers, un avion équipé d’une caméra thermique infrarouge a survolé le territoire de Lasne afin de réaliser un relevé des données thermographiques des maisons et bâtiments. Après plusieurs mois de compilations de données et d’analyse, le temps est venu de restituer ces informations aux citoyens, indique la Commune de Lasne.