Lasne: voici pourquoi les travaux au chemin d’Odrimont (Ohain) devraient être terminés avec cinq mois de retard sur le planning initial

Les travaux d’égouttage et de réfection du chemin d’Odrimont, à Ohain, ont débuté le 6 mars dernier et devaient se terminer, initialement, le 25 août. Ce délai n’a pu être respecté "à cause de problèmes techniques", lit-on sur le site de la Commune, qui annonce que ces travaux sont prolongés jusqu’à la fin décembre. Ce qui n’est pas du goût de tous. "La Commune invoque des événements bloquants et non prévisibles qui ne nous convainquent nullement, s’agace B.L., une riveraine. Par contre, nous avons pu constater depuis le début, notamment, la maigreur de l’effectif déployé sur le chantier: en ce moment (NDLR: le 7 octobre) , il n’y a qu’un seul paveur."