La bibliothèque de Lasne se mobilise pour les seniors

Ce nouveau programme s’orientera autour de trois axes: les "midis des aînés", des permanences numériques et les "services aux aînés".

Les "midis des aînés", organisés à raison d’un mardi par mois de 12h à 13 h 30, proposeront des conférences et des rencontres. Le premier rendez-vous est un atelier d’initiation à la pleine conscience animé par Anne Burette. Il aura lieu le 12 septembre à midi et affiche déjà complet.

Les permanences numériques seront assurées par des bénévoles du conseil des aînés et permettront aux seniors d’approfondir leurs connaissances sur internet ou sur les technologies liées aux smartphones, aux ordinateurs, etc. Pour l’heure, ces permanences sont toujours en cours de concrétisation, souligne l’équipe de la bibliothèque.

Quant aux "services aux aînés", cette initiative de la bibliothèque et du conseil des aînés a pour but de tenir les aînés au courant des activités organisées, via des newsletters. Il s’agira aussi de répondre concrètement aux besoins des seniors, au travers, par exemple, de la "bibliothèque à domicile", où des bénévoles se chargeront d’apporter des livres, sélectionnés au préalable, directement chez les aînés demandeurs, mais aussi de mettre à disposition des livres audio et des ouvrages à grands caractères pour plus de facilité de lecture.

Davantage d’informations pratiques sont disponibles sur le site de la commune de Lasne ( www.lasne.be), dans l’onglet "Bibliothèque & Ludothèque".