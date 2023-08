Lasne : Dis, ma rue, pourquoi tu portes ce nom ?

Le projet baptisé "Dis ma rue, pourquoi tu t’appelles comme ça ?" est le premier à avoir obtenu l’approbation des citoyens lasnois dans le cadre du budget participatif en 2021. Proposée par l’Association des parents et amis de l’école communale de Maransart, l’idée était de faire participer les enfants et les enseignants à un geste citoyen, dont tous seraient bénéficiaires. "L’idée nous est venue en cherchant sur internet, explique Sarah Westland, membre de l’association et maman d’un enfant de 5. Nous voulions un projet qui soit éducatif, afin que les enfants apprennent quelque chose, mais aussi un projet qui promeuve un sentiment d’appartenance au territoire de Lasne. On a plus tendance à respecter et à chérir ce qu’on connaît, l’histoire du territoire, les personnages…