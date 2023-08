Lasne : "Do it sur place", expérience artistique inédite, ce samedi

Ce samedi 26 août, entre 11h et 17 h, seize artistes de Lasne et des environs réaliseront une œuvre libre en direct, sur la place d’Ohain. "Do it sur place" est une expérience artistique inédite et une occasion rêvée de découvrir le talent des artistes de la région. L’œuvre sera réalisée sur un grand panneau en bois. Les supports seront disposés tout autour du kiosque de la place.