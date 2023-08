Pris et repris plusieurs fois par les Français et les Prussiens, il a été le théâtre de combats acharnés et terriblement sanglants. Des commémorations sont d’ailleurs encore aujourd’hui organisées dans ses vastes plaines.

Son église, de style néogothique et dédiée à sainte Catherine, abrite de nombreuses plaques commémoratives de la bataille de Waterloo, et plus particulièrement des combats de Plancenoit. Elle fut construite entre 1857 et 1859 par l’architecte Émile Coulon qui, pour ériger la façade, récupéra les pierres blanches de l’ancien édifice mis à mal par les combats de 1815. Le maître-autel portait, dit-on, les traces de trois balles qui l’atteignirent au cours de ces combats. Mais il a depuis été déménagé à Thorembais-les-Béguines.

À noter aussi qu’en 1484, quelques troupes de Maximilien d’Autriche campèrent à Plancenoit.

