Foot : Les dames de Lasne Ohain se montrent ambitieuses

De quoi revoir les ambitions à la hausse pour la prochaine campagne. "Tanguy (Lambillon, le président sortant) nous avait déjà donné les moyens pour faire progresser le foot féminin au club et Jean (Minne, son successeur) s’inscrit dans la même lignée, si ce n’est pas d’arriver encore à plus d’égalité avec les hommes. Le but sera donc de faire mieux que cette année avec deux noyaux jeunes mais dotés d’un an d’expérience supplémentaire, et des coaches qui connaissent les joueuses par cœur et la tactique pour les faire évoluer."

La P1 a été renforcée par les arrivées de Katty Bernard (Wavre-Limal), Alix Delsaut (Rixensart) et les retours d’Olivia Philippart de Foy (maternité) et d’Elsa Levecq (Snef). "On aura énormément d’ambitions avec un groupe de 25 joueuses dans lequel chacune devra se battre pour avoir sa place, prévient le coach, Ludwig Wallens. Au niveau des résultats, on veut monter en nationale, ce qui veut dire être champion, et gagner au moins une coupe."

La P2 accueille quelques D16. "Vu l’expérience acquise cette saison et le travail qualitatif qui va continuer à porter ses fruits avec les jeunes qui montent, l’objectif logique serait de viser la cinquième place", avance le T1, Paulo Guimaraes.

Reprise le 24 juillet et trois amicaux en août pour la P1. Les deux équipes joueront leurs matches à domicile sur synthétique, le vendredi soir pour la P1 et le dimanche à 18 h pour la P2.

Les noyaux de Lasne Ohain

Noyau P1

Gardiennes: Pomone Fondaire, Lou Démarche.

Défenseurs: Nelle De Neys, Jeanne Dutrieux, Maureen Gilboux, Juliette Grégoire, Romane Londès, Félicia Mbala, Sarah Philipsen, Léa Salomé, Sara Traviesa, Lina Zein.

Milieux: Julie Braive, Katty Bernard, Juliette Delepine, Audrey Desmoutier, Olivia Philippart de Foy, Alice Pierret, Emma Ronvaux, Iman Termine, Marie Wigny.

Attaquantes: Célia Dessart, Elsa Levecq, Victoria Traviesa, Alix Delsaut.

Noyau P2

Gardiennes: Lou Démarche, Marie Claes.

Défenseurs: Marie Hamer, Coline Claes, Mathilde Henry de Frahan, Estelle Nihoul, Constance Miszewski, Perrine Matz.

Milieux: Marie van Melckebeke van Den Niewenheysen, Mouna Henrard, Emanuelle Boulanger, Nelia Domi, Letitia Cluts, Ninon Verhouselt, Éleonor Busto, Anais Servais, Mila Lucci.

Attaquantes: Lucie Delépine, Aude Wantiez, Émilie Kemp, Gabrielle Dubois.

Staff

Ludwig Wallens et Olivier Minsart (coaches P1), Paulo Guimaraes (coach P2), Renaud Salomé (préparateur physique), Sandrine Swysens et Thierry Londès (délégués).