Il s’agit d’une initiative symbolique, née en 2005 de l’ONG Good Planet. Elle tend à demander un effort collectif pour atteindre les objectifs fixés par la directive-cadre européenne sur l’eau – adoptée le 23 octobre 2000 – visant à un "bon état" écologique pour nos rivières, lacs et eaux souterraines. L’échéance avait été reportée de 2015 à 2021. On vise désormais 2027.

En BW, les ASBL Contrat de rivière Dyle-Gette et Bubbles & More ont intégré le mouvement en organisant un événement à la Plage de Renipont. Cet endroit n’a pas été choisi au hasard: il est plutôt très propre. Cathy Delcorps, attachée de projet au Contrat de rivière Dyle-Gette explique: "L’étang dans lequel on va sauter n’est pas l’endroit où l’on se baigne habituellement à Renipont mais il est très préservé, très naturel. C’est symbolique à plus d’un titre. Le contrat-rivière est là pour préserver les sites naturels même si on travaille aussi pour les plans d’eau qui sont plutôt destinés au loisir."

Cette année, la sensibilisation se focalise sur le plastique. 10 000 000 de tonnes de plastiques sont déversées dans les océans chaque année. Les citoyens sont interpellés tout comme le politique, l’agriculture et l’industrie. Isabelle Delgoffe, du Contrat de rivière Dyle-Gette poursuit: "Ça dépend du comportement du citoyen et aussi des politiques qui sont menées, parce qu’il y a des choses à mettre en place. Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas. Si on lutte à la source contre tout ce qui est produits de consommation et emballages, on va arriver, in fine, à réduire la quantité de déchets."

Elle nous rappelle, néanmoins l’importance d’agir à tous niveaux: "N’oublions pas tout ce qui transite par nos toilettes, nos éviers, nos rivières, tout ce qu’on peut jeter dans les avaloirs. Les hydrocarbures, les peintures. Il y a aussi une pollution invisible."

Des cinquante personnes qui s’étaient manifestées sur FaceBook, seuls vingt-deux courageux étaient finalement sur place. Il faut dire que l’orage venait de passer par là… Isabelle Delgoffe et Vinciane Jauquiez de l’ASBL Bubbles & Moore ne se sont pas dégonflées. À quelques secondes des 15 h, elles se sont dirigées, sous une pluie fine, vers le ponton avant de sauter.

Mission accomplie pour 2023 et, à en croire Vinciane, ce n’est pas le dernier jump. Alors rendez-vous en 2024.