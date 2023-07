Lasne : les écoliers de 6e primaire ont dansé pour fêter la fin du CEB !

Il s’agit déjà de la 3e édition (avec deux ans d’interruption en raison du Covid), rappelle Julie Peeters: "C’est un projet du conseil communal des enfants qui voulait faire une fête avec tous les enfants de Lasne… Mais tous les enfants, c’était un peu beaucoup… Donc, on s’est limité aux écoliers qui terminent leur 6e primaire". Le choix du moment est bien réfléchi. L’objectif est de fêter la fin du CEB (certificat d’études de base) – pas encore la réussite car les résultats ne seront connus que ce lundi – et de permettre aux enfants de se rencontrer, de nouer des liens ici, dans la commune.

Si l’on demande à quelques enfants qui déambulent autour de vous ce qu’ils pensent de cette initiative, Jade, qui fait partie du conseil communal des enfants, remerciera ses prédécesseurs: "C’était une très bonne idée ! On rencontre des gens qu’on ne connaît pas forcément". Mila enchaîne: "C’est très chouette parce qu’on a aussi retrouvé des enfants qu’on avait croisés lors des classes de neige".

De belles rencontres ou de belles retrouvailles, donc ! L’avis est unanime ! Mais vont-ils garder contact ? Alix nous répond: "Oui, vraiment parce qu’il y en a beaucoup que j’ai apprécié. On a pu nouer plein d’amitiés qu’on ne pourra jamais défaire !"

Des propos illustrés par l’ambiance festive qui habite la piste de danse tandis que les enfants se déchaînent sur I’ll be there for you des Rembrandts, générique de la célèbre et intemporelle série Friends.