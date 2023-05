Une fresque dans la cour de récré de l’école maternelle de Couture-Maransart

Ce projet est en réalité une synergie entre deux volontés distinctes, des autorités communales d’une part, et de l’association des parents de l’école, d’autre part. Les travaux se passent ainsi en deux étapes.

"La commune avait prévu de remettre en état la façade de l’école, car la peinture était défraîchie et s’écaillait en plusieurs endroits", explique l’échevine de l’Enseignement Virginie Poncelet. Les responsables communaux ont donc financé des travaux à hauteur de 12 000 euros afin de remettre une couche de peinture blanche sur les 400 m² de mur en question. "Cette première étape s’est terminée ce jeudi 4 mai", a tenu à préciser Virginie Poncelet.

La deuxième étape de ces travaux commencera en début de cette semaine. Sur ce même mur de façade, seront notamment dessinés des animaux et de la verdure. "Il y aura, par exemple, une coccinelle, un rouge-gorge ou un lapin, avec des arbres et de la végétation, de l’eau, un arc-en-ciel, mais aussi des enfants qui courent. Le dessin sera très coloré et adapté aux enfants de l’école, explique l’échevine. De plus, des mots-clés seront également peints, comme les mots"bienveillance","autonomie","confiance","écoute", etc. Les plus grands pourront essayer de les lire. C’est un début d’apprentissage."

Pour la réalisation de cette fresque, l’association des parents de l’école maternelle de Couture-Maransart a fait appel, sur ses fonds propres, à deux sociétés: ERGGO, qui a été missionnée pour la réalisation graphique du dessin, et Farm Prod, chargée de reproduire concrètement le dessin sur place. "Pour leur faire gagner du temps, nous leur laissons les échafaudages déjà installés, afin qu’ils puissent commencer plus rapidement", précise Virginie Poncelet. À noter qu’il s’agit d’un projet de longue haleine de l’association des parents, puisque la demande du permis d’urbanisme a été demandée à la commune il y a plus d’un an.

"On croise les doigts pour la météo", ont écrit les responsables communaux sur Facebook. Un message agrémenté d’un smiley d’une main croisant les doigts. "En cas de mauvais temps, l’échéance pourrait être retardée", déclare pragmatiquement l’échevine de l’Enseignement.