La dernière déclaration du baron Guy Ullens à son fils qui vient de tuer son épouse Myriam: “Tu l’as tuée, tue-moi aussi alors !"

Ce jour-là, Nicolas s’est présenté chez son père pour s’offusquer de la mise en vente de la villa familiale et lui demander une rallonge. Le parquet a d’ailleurs très rapidement avancé que le mobile du meurtre était d’ordre financier.

Nicolas Ullens, comme ses frères et sœur, voyait l’héritage fondre comme neige au soleil. ©BELGA

Nicolas n’aurait rien obtenu. Il quitte la propriété et guette la sortie de la Golf conduite par sa belle-mère, Myriam Ullens. Le baron Guy Ullens de Schooten est à la place du passager. Nicolas Ullens s’avance, tire une première fois dans le pare-brise puis cinq autres fois sur sa belle-mère, sous le regard épouvanté de Guy Ullens. Plusieurs sources nous indiquent que le baron a adressé à son fils cette phrase désespérée : “Tu l’as tuée, tue moi aussi alors”. Le tuer n’était de toute façon pas une option : celui qui est aujourd’hui inculpé d’assassinat et de port d’arme illégal venait de vider son chargeur.

Homme sous emprise? Ou ayant découvert, aux côtés de Myriam, qu’il n’y avait pas que les affaires et le fric dans la vie, lui qui, depuis leur fusion, est passé de triple milliardaire à millionnaire puissance deux cents ? Peu importe. De son vivant, un homme fait ce qu’il veut de son argent. La notion d’héritage n’existe pas n’importe quand, elle n’encaisse une substance que post mortem. Et Guy Ullens est toujours bien vivant. Et au cœur d’un conflit de loyauté, il a le choix de privilégier son camp.

C’est la dernière déclaration que le papa adressera à son propre fils. Après avoir tué sa belle-mère, Nicolas Ullens s’est rendu à la police et est passé aux aveux. Guy Ullens, légèrement blessé, sera ensuite emmené à l’hôpital.

Cette déclaration, fixée dans le dossier, n’est pas anodine et est éclairante quant aux tenants et aboutissants de ce meurtre. “Ce n’est pas qu’une histoire d’argent. Il est aussi question de rapports humains, conflictuels entre mon client, son père et sa belle-mère.”, nous a d’ailleurs indiqué Jean-Philippe, l’avocat de Nicolas Ullens.

Celui-ci était jaloux de sa belle-mère, et frustré du refroidissement entre lui et son père. Et il n’était pas le seul parmi la descendance du baron. Le lendemain des faits, la sœur de Nicolas Ullens accusait, dans le Nieuwsblad et pour défendre son frère, Myryam Ullens d’avoir “dilapidé l’héritage”, notamment en favorisant ses deux propres enfants issus d’un autre mariage, mais aussi d’avoir encouragé une rupture entre son époux et ses enfants (il en a quatre). Il est clair aussi que l’attaque en justice de Nicolas Ullens, en 2010, contre son fils afin de bloquer les comptes n’aura pas encouragé Guy Ullens à prendre son parti (Nicolas Ullens a au final été débouté). Son ultime déclaration tendrait à confirmer qu’il n’était pas près de le faire…

Guy et Myriam Ullens ont vécu une grande histoire d’amour, fusionnelle, depuis ce coup de foudre en 1991 qui conduira au final le baron à divorcer de la mère de ses quatre enfants. Au grand dam de ceux-ci. Ensuite, ils se sont lancés dans des actions philanthropiques ou branchée œuvres d’art. À deux, même si c’est le nom de “Mimi” qui apparaissait dans le nom des Fondations ou autres associations. Certes la Maison de mode de “Mimi” avait beau attirer les people, elle était dans le rouge.

Son camp aura été celui de la fusion avec son épouse. Une fusion que, sous le choc de balles tirées, il était prêt à assumer jusqu’à la mort.