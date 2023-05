Lasne invite ses citoyens à tendre vers le zéro pesticide

Par l’entremise de son échevin de l’Environnement et du Développement durable, Cédric Gillis, la Commune invite les Lasnois et Lasnoises à participer à cette ambition zéro pesticide. Elle explique: "Le zéro pesticide est devenu une ligne de conduite, une politique portée par le collège communal, avec l’envie de montrer l’exemple et d’encourager les citoyens à s’y mettre, tous ensemble."

L’administration communale souligne qu’elle a, pour sa part, commencé à "agir différemment" sur ce point afin de préserver l’environnement. "Les équipes communales ont appris à utiliser des techniques alternatives pour désherber. Il a fallu repenser le choix des plantes, recréer un environnement favorable pour ramener la faune utile sur le territoire." Elle se félicite d’ailleurs avec enthousiasme du résultat qui est, dit-elle, déjà observable. "Aujourd’hui, la métamorphose est incroyable. Le cimetière d’Ohain, pour ne citer que lui, ressemble à un parc, avec une mare, des ruches et un chevreuil qui aime s’y promener."

Quels conseils pour les Lasnois ?

Selon les cas de figure rencontrés, la Commune de Lasne propose plusieurs pistes à ses habitants pour ne plus utiliser de pesticides, en donnant des conseils d’alternatives. "Pour ce qui est des limaces, accueillez des crapauds, des hérissons et des oiseaux. Ils sont friands des limaces. Maintenez également votre compost et vos plantes en décomposition à bonne distance de votre potager et ne l’arrosez que de manière ciblée. Ensuite, concernant les pucerons, vous pouvez aussi accueillir leurs prédateurs naturels, tels que les perce-oreilles et les coccinelles, ainsi que traiter vos plantes au jet d’eau ou à la cendre de bois. Pour les rongeurs, enfin, la pose d’un grillage à fines mailles au fond du trou lors de la plantation ou encore le placement de déchets d’ail dans leurs trous de terriers sont des gestes qui fonctionnent."

Quant aux "mauvaises herbes" ou plantes parasites, "vous pouvez placer un paillage de matières naturelles, installer des plantes couvre-sol ou ébouillanter les plantes indésirables", expliquent les autorités communales. "Quelques gestes simples suffisent, finalement", concluent-elles.