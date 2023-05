Les rues d’Ohain bruissent d’informations qui circulent sous le manteau à propos de l’influence exercée par celle-ci sur celui-là qui était dépositaire de la fortune familiale acquise par la maîtresse femme d’affaires qu’était sa mère, Marie-Thérèse Wittouck.

Il est malaisé de déterminer l’importance de cette fortune qui, selon les gens qui se disent bien informés, devait osciller entre deux et trois milliards d’euros. Dans ces mêmes milieux, on parle aujourd’hui de 200 ou 300 millions.

Comment en est-on arrivé là ? C’est ce à quoi s’affairent notamment les enquêteurs chargés d’apporter aujourd’hui aux proches de Nicolas Ullens et demain aux jurés d’assises les réponses à la question de savoir ce qui l’a poussé à tuer sa belle-mère tout en protégeant son père, atteint légèrement à la jambe.

En premières noces, cette femme avait épousé Roger Lemaire dont elle eut deux enfants, Gilles et Virginie. Divorcée, elle épousa Christian de Moffarts. Second divorce et rencontre avec Guy Ullens qui, avant de l’épouser, l’introduisit dans une société financière apportant des capitaux pour faire fructifier un commerce ouvert à Uccle.

Nicolas se plaignait à ses amis de ne plus pouvoir rencontrer son père, qui ne lui avait pas paru en bonne forme physique la dernière fois qu’il l’avait vu. C’était, semble-t-il, il y a quatre ans. Une éternité.

De source proche de l’enquête, il nous revient que Guy Ullens, qui avait fait un AVC, s’inquiétait de ne plus avoir de nouvelles de ses enfants, Philippe, Yves, Brigitte et Nicolas. Sa femme lui aurait dit qu’ils devaient passer par elle pour obtenir un laissez-passer, mais lorsqu’il l’interrogeait à ce propos, elle lui répondait systématiquement ne pas avoir reçu d’appel.

Nicolas nourrissait aussi des doutes quant au rôle joué par sa belle-mère dans la dislocation de l’héritage familial. Il avait, semble-t-il, acquis la conviction que l’épouse du troisième lit était devenue prioritaire sur les enfants du deuxième lit.

Pour preuve, le luxueux manoir que Virginie Lemaire, mariée à Laurent Degryse, a acquis à Los Angeles, plus précisément à Bel Air, le quartier résidentiel chic situé dans les contreforts des monts Santa Monica où habitaient Ronald Regan et Michael Jackson avant Jennifer Ariston et Maria Carey.