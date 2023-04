Lasne va moderniser ses appareils informatiques

"Concrètement, il s’agirait d’acquérir une clé de disque dur et un serveur de virtualisations, car les anciens sont vraiment arrivés à leurs limites", a expliqué l’échevin du Numérique et de la Communication Cédric Gillis.

Selon lui, cela pourrait même occasionner des difficultés au quotidien pour les employés de l’administration et des ralentissements pouvant être très ennuyeux. "De plus, la garantie sur le matériel actuel est dépassée. Ainsi, si un problème survenait, nous mettrions plus de temps à trouver une solution pour le dépannage informatique. Ce serait problématique, surtout quand on sait que les problèmes informatiques doivent souvent être réglés dans l’instantané pour une bonne gestion courante des affaires quotidiennes."

Le deuxième point de cet appel d’offres évoqué par Cédric Gillis concerne davantage l’aspect sécuritaire. Il s’agit du système d’archivage externe d’un UPS (pour "Uninterruptible Power Supply", c’est-à-dire l’alimentation sans interruption). "C’est un système de back-up. Nous en avons un actuellement, bien évidemment, mais nous pensons qu’il n’est pas assez sécurisé, a-t-il précisé. En effet, il ne pourrait pas faire face à des attaques de cryptovirus, qui sont apparemment de plus en plus récurrentes, et ciblent les administrations notamment. Il faut remédier à cela rapidement."

Cette proposition de Cédric Gillis n’a pas suscité d’opposition. Toutefois, Laurent Masson, conseiller communal Écolo, a mis le doigt sur le fait que les dépenses en matière d’informatique avaient augmenté au cours des précédents mois. "Nous aimerions un petit récapitulatif complet de ces dépenses et de ce qui est encore à prévoir."

L’échevin du Numérique a fait savoir que cela lui serait transmis "mais que cela allait prendre du temps pour qu’il soit réalisé". Laurent Masson a également posé la question des investissements informatiques dans les établissements scolaires communaux. "Depuis peu des code-barres ont été placés sur les différents appareils informatiques des écoles afin que nous puissions en faire l’inventaire", a alors souligné Cédric Gillis.

Ce projet d’appel d’offres de rénovation informatique a été validé à l’unanimité.