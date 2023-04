Quand les 6-18 ans de Lasne se mettent à la photo : voici l’expo

On inaugurait ce mercredi 19 avril l’exposition de photographie fruit du "Concours Photos" organisé par la Commune de Lasne à l’intention des enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans. Cette exposition se tient dans la salle des mariages de la maison communale jusqu’au lundi 15 mai. Une petite trentaine de personnes, dont plusieurs enfants dont les photos sont exposées, étaient présentes lors du vernissage. Étaient présentes notamment Virginie Poncelet, échevine de l’Enseignement, et Julie Peeters, échevine de la Culture et présidente du conseil communal des enfants,