Exposition photo des talents locaux: 17 clichés d'enfants lasnois à découvrir à Lasne

Cette mise en valeur des talents des enfants et adolescents de 6 à 18 ans, scolarisés dans les écoles de Lasne ou y résidant, a pris la forme d’une exposition, résultat d’un concours. En effet, les 17 photographies qui seront exposées au public ont été sélectionnées, parmi 36 clichés, par un jury, composé d’une photographe professionnelle, de deux enfants du CCE, de la responsable du Service Jeunesse de la commune Catherine Matthys et de l’échevine de la culture Julie Peeters.

"Entre fin janvier et fin mars les jeunes Lasnois et Lasnoises avaient été invités à envoyer leurs plus belles captures de plantes ou d’arbres, d’animaux ou encore de statues et de monuments. Ils pouvaient aussi proposer des captures de portraits, de paysages ou des instants insolites ou drôles", explique Catherine Matthys.

"C’est le Conseil communal des Enfants qui lui-même choisi ces six thèmes pour les photos", ajoute Julie Peeters.

Pour l’expo, les photos ont été imprimées en grand format sur des panneaux en plexiglas. De plus, deux photos coups de cœur ont été sélectionnées par le jury, et seront donc exposées en plus grand (70 cm sur 90). Les 15 autres photos seront de 50 cm sur 70), ce qui est déjà honorable Les tirages seront offerts aux lauréats exposants à la fin de l’expo.

L’exposition "Concours photos" aura lieu du 19 avril au 15 mai dans la salle des mariages de la maison communale de Lasne. Tout un chacun pourra venir voir ces œuvres photographiques de ces jeunes créateurs locaux. À noter que ce sera seulement pendant les heures de bureau et sur rendez-vous.

Un vernissage est également prévu le premier jour de l’exposition. Il aura ainsi lieu le 19 avril de 17 h 30 à 19 h 30 dans cette même salle des mariages en présence des artistes et de leurs familles.