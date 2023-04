Lasne : toitures, châssis et portes seront remis à neuf dans les écoles d’Ohain et de Maransart

Le conseil communal de Lasne s’est prononcé, le 28 mars dernier, sur plusieurs points concernant la rénovation des bâtiments scolaires communaux. Le premier point a été celui du "remplacement de châssis et de portes de l’école communale de Couture et de l’école d’Ohain" comme l’a indiqué l’échevin des Travaux et des Bâtiments, Pierre Mévisse. Plus précisément, il s’agit pour la première école du bâtiment principal et du bâtiment latéral, et du bâtiment de la cour du bas pour le second établissement. La proposition a rapidement été votée, sans aucune question de la part de l’assistance.