Lasne: des potelets, rue de Fichermont, et des dispositifs surélevés, chemin d’Odrimont

"Si vous êtes passés par là, vous avez peut-être remarqué que des séries de petits potelets ont été rajoutées sur les bords de la rue à plusieurs endroits", a déclaré la bourgmestre Laurence Rotthier à l’assemblée présente.

"Ces potelets ont été installés il y a quelques semaines pour plus de sécurité", a expliqué Pierre Mévisse, échevin des Travaux publics.

"Des riverains nous avaient en effet interpellés sur le fait que des voitures empruntaient ces pistes cyclables, dans la partie basse de la rue. Au niveau des endroits où il y a le plus de maisons dans la rue, il est vrai que c’est assez dangereux, a souligné la bourgmestre. Nous les avons placés à deux ou trois segments clés dans la montée, ainsi que dans la partie supérieure, plus habitée également, de la rue de Fichermont. Il faut rappeler aux automobilistes que ce sont des pistes cyclables. Bien sûr, des voitures peuvent déborder dessus ponctuellement lorsque des voitures arrivent dans l’autre sens pour plus de facilité, mais elles ne peuvent pas rouler à cheval dessus du début à la fin", a ajouté Laurence Rotthier en substance. Cette installation représente un règlement complémentaire de circulation. Il a été voté.

"Trois dos-d’âne sur le chemin d’Odrimont" et autres travaux

Un second point soulevé a été celui des dispositifs ralentisseurs sinusoïdaux.

La bourgmestre a rappelé: "Nous sommes en train de refaire le chemin d’Odrimont dans sa partie haute, en même temps que l’égouttage. C’est dans ce cadre que nous avons décidé de placer trois dos-d’âne sur cette ligne droite en montée entre la route de Renipont et la pente descendante plus loin (NDLR: qui va vers la rue du Batty). Ça fera ralentir les voitures, car il y a un club sportif sur ce chemin."

Ces deux points, soumis conjointement, au vote ont été adoptés à l’unanimité.

Par ailleurs, "certains riverains nous ont également fait remonter la demande que la rue de la Bruyère devienne une zone 30, comme c’est déjà le cas pour sa prolongation sur le territoire de la commune de Rixensart", a précisé Laurence Rotthier.

Soumise au vote, cette proposition a, elle aussi, été votée par l’ensemble des membres du conseil présents.

Pour ce qui est des autres travaux à venir, l’échevin des Travaux publics et de la Mobilité, Pierre Mévisse, a rappelé, suite à la séance, que "les travaux de la rue des Saules commencent début avril". Il s’agira de transformer l’ancienne crèche du CPAS en logement.

Enfin, le permis de bâtir route de Genval demandé par les autorités communales a été accordé ce 27 mars, là aussi pour créer du logement.