Un EP et le Biéreau pour Thinkingovernight

Pour son professeur Julien Jaffrès, "il a participé à l’émission au mauvais moment puisque sa voix était en train de muer. Il aurait fait ça un an avant, il aurait montré autre chose."

Mais peu importe. The Voice Kids n’était qu’un passage pour le Lasnois, plongé dans la musique depuis ses… 3 ans. "Je regardais le film Titanic avec mes sœurs. Elles ont fait une pause pour préparer le repas et j’en ai profité pour jouer la musique du film au piano. C’était tellement ressemblant que l’on m’a inscrit aux cours de piano."

Il tente ensuite quelques cours de guitare puis rencontre Julien Jaffrès qui allait devenir son professeur. "J’ai chanté pour lui mais j’avais fort honte", se souvient Antoine.

"Moi, j’ai directement entendu qu’il avait quelque chose et une voix extraordinaire. Là, je me suis dit qu’Antoine allait être quelqu’un", ajoute son professeur.

"Mon style en un mot: alternatif"

C’est bien parti puisqu’à 16 ans, le Lasnois sort son premier EP, "Time has gone", disponible sur toutes les plateformes depuis ce samedi 25 mars. On y retrouve cinq morceaux, dont un en deux versions, très diversifiés.

"Je peux passer de quelque chose de très acoustique à du très rock. Si je devais résumer mon style en un mot, ce serait alternatif. C’est tout le temps décalé, précise le chanteur, étudiant en cinquième humanité à l’école internationale du Verseau à Wavre et qui ne chante qu’en anglais. Mon inspiration vient de là. J’ai besoin d’être dans ma bulle pour écrire et c’est dans les transports en commun, avec mon casque sur les oreilles, que je me sens le mieux."

Antoine a composé tout son EP et fait les arrangements. L’EP a été enregistré et mixé au Julabel Studio de Julien Jaffrès à Ottignies puis masterisé au Dada Studio à Bruxelles. "Le plus ancien morceau doit remonter à quatre ans. Cet EP est une ligne du temps de ces quatre dernières années avec des étapes importantes de ma vie."

Il sera disponible sous la forme d’un CD le samedi 1er avril, date à laquelle Thinkingovernight sera en concert à la Ferme du Biéreau, à Louvain-la-Neuve, accompagné par Julien Jaffrès et toute son équipe. "À 16 ans, faire un EP de cette qualité, tant dans les compositions, le chant que dans le jeu, c’est super. Je suis très fier de lui et si j’ai fait mon studio Julabel, c’est pour que mes élèves en bénéficient et je suis très content pour Antoine", termine son professeur.

Les réservations pour le concert du 1er avril se font sur Weezevent.