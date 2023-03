Réaménagement de voiries autour des futures constructions rue d’Anogrune/avenue des Pèlerins à Lasne

La parcelle de terrain de forme triangulaire se divisera en sept lots. "Six d’entre eux reviennent au promoteur et un à la Commune, a expliqué la bourgmestre Laurence Rotthier. Le lot communal est celui sur la pointe du terrain, juste sur le carrefour entre la rue d’Anogrune et l’avenue des Pèlerins."

Ce petit lot sera propriété communale car un élargissement de la voirie au carrefour sera réalisé, comme l’a précisé l’échevine Julie Peeters.

Il est beaucoup plus petit en termes de surface (seulement 87 centiares), en comparaison aux autres lots à bâtir mesurant entre 15 et 31 ares. "Nous saisissons l’opportunité de travaux de réaménagement de la voirie pour concevoir l’élargissement du début de l’avenue des Pèlerins. Ça permettra aux véhicules d’avoir plus de visibilité au croisement et limiter les accidents", a dit en substance le premier échevin en charge des travaux et des voiries Pierre Mévisse.

Aménagement d’un trottoir et élargissement de l’avenue des Pèlerins

Les futures constructions ne seront pas sans impact pour les Lasnois. "Nous avons demandé au constructeur d’aménager, à sa charge, un trottoir le long de son futur lotissement, du côté de l’avenue des Pèlerins, a précisé l’échevine Julie Peeters. C’est d’ailleurs ce qui motive le passage de ce dossier au conseil communal, puisqu’il y a modification de l’espace public." Ce point a été validé par les membres du conseil.

Par ailleurs, l’accotement et les arrêts de bus du côté de la rue d’Anogrune seront finalement construits en revêtement enduré en béton et non en asphalte, comme c’était initialement prévu. Pour la bourgmestre, il s’agit d’un point important aussi en termes de sécurité "car il y a des bus vers les écoles du Berlaymont et du Cardinal Mercier et un certain nombre d’enfants qui y passent".

Le côté droit du début de l’avenue des Pèlerins, lui aussi cédé à la Commune, pourrait potentiellement être élargi aussi, car il y a à ce jour des difficultés de circuler dans les deux sens pour les voitures, a ajouté Julie Peeters.

Le raccordement des parcelles au réseau d’égout public rue d’Anogrune, a également été décidé par le conseil communal.

Enfin, le sentier qui avait été proposé par le constructeur entre le futur lotissement et les habitations existantes n’a, lui, pas été approuvé en séance et ne verra donc pas le jour.