Lasne : clap de fin pour Le Petit-Fils, après 19 ans de gastronomie

Dans le contexte de crise que l’on connaît, la fin de bail que lui a signifiée son propriétaire, a fait réfléchir le patron. Et faute d’avoir trouvé un autre lieu pour déposer ses casseroles, voilà arrivée la fin de dix-neuf années de gastronomie pour Sébastien Leroy et son épouse, qui le secondait en salle.

"Cette fin de bail est la goutte d’eau qui fait déborder le vase, explique Sébastien Leroy. Car tout ne va pas bien. On a une baisse de fréquentation de 30 à 50% depuis le mois de septembre 2022, donc depuis la crise énergétique. Nos propres charges ont fait X 3 et même X 4, tandis que nous avons un mal fou à trouver du personnel à la fois compétent et pas trop cher. Voilà huit mois que je suis seul en cuisine. On travaille à trois pour l’instant. Ce qui signifie que lorsque les beaux jours vont arriver, on sera trop court, c’est certain. D’autant qu’une de mes employées va nous quitter. Bref, on se rend compte que continuer, c’est creuser un trou. Donc, on préfère arrêter là."

"Les brasseries marchent mieux que les restaurants gastronomiques"

Arrêter le restaurant, Sébastien Leroy et son épouse y pensaient depuis six mois. D’autant qu’autour de lui, le chef constate que les collègues ne vont pas bien non plus. "Les petits indépendants souffrent et je prédis des jours difficiles dans les mois à venir. Je pense que ça va tomber comme des mouches. Dans la région proche, je connais quatre établissements qui songent à arrêter…

Je suis décidé. À bientôt 52 ans, je ne pars pas les mains vides. Je vais facilement retrouver une activité, j’ai des idées et je reçois des propositions… on verra. Je veux d’abord clôturer joliment l’aventure ici."

Et pour finir en beauté, Le Petit-Fils ouvrira même le samedi soir. "On va être complet en mars, si ça continue. J’ai plein de gens qui veulent venir ici une dernière fois. Il y a eu 180 mariages ici, en 19 ans."

Quant à la possibilité de rouvrir un restaurant à Lasne, Sébastien Leroy n’est pas chaud. "Je n’y crois plus trop dans cette région. C’est une clientèle qui a des moyens, mais qui ne les dépense pas en restaurants. Ils préfèrent partir et dépenser à l’étranger dès qu’il y a des congés. Ici, les brasseries marchent mieux que les restaurants gastronomiques.

Il y a cinq ans, c’était vraiment le bonheur absolu. J’avais d’ailleurs pensé revendre à ce moment-là. J’aurais peut-être dû… Mais pas de regret, c’était une belle aventure."