Quatre soirs de concerts, dont Doria Da, pour le 2e festival Jean Chante au Rideau Rouge à Lasne

Mardi 7: ÂA + Néolys

ÂA est un créateur, un touche-à-tout des terrains d’expressions. Le dessin, puis l’écriture et la musique se mélangent au sein de son univers artistique. Dans ses chansons, l’autodidacte, aux racines congolaises, livre son histoire en témoignage musical. Celui de son vécu et celui de ses mondes imaginaires, le tout, chanté en français et en lingala.

S’en suivra une jam session inédite "spécial chanson française" animée par Neolys. Entrée gratuite après 22 h.

Mercredi 8: Alice Spa et Ilia

Alice Spa, une ambassadrice de la douceur électro-pop à la plume mélancolique. Sa voix cristalline se démarque et ses compositions sont des berceuses des temps modernes.

Ilia… Derrière les quatre lettres de ce prénom symbolisant l’instant présent et le besoin de remonter à la racine des choses, il y a Géraldine Cozier. Une nouvelle identité qui lui colle à la peau, caressant l’essence de nos vies à travers une gamme de sons et d’émotions au charme fou.

Jeudi 9: Doria D et Mélanie Isaa c

Doria D est une artiste riche de ses contrastes. Le mélange de ses textes mélancoliques, de sa voix rauque et envoûtante et de ses mélodies solaires ne laisse pas indifférent.

Fort d’un univers pourtant classique, Mélanie Isaac possède cette personnalité singulière, cette voix feutrée, mais aussi ce sens inné pour les mélodies mémorisables.

Vendredi 10: Jules et Jo

Jules & Jo est un duo de chanson belge, à tendance comico-surréaliste, qui sillonne depuis 2009 les scènes pour chanter sa poésie absurde et redonner rire & joie à l’humanité. "Chaise de Jardin", leur 3e album, promet un spectacle plus vivant et déjanté que jamais. Mêlant machines électroniques, accordéons, guitares, flûtes, percussions, abat-jour, bocaux & cochonnets, ils chantent ici les joies & peines des objets délaissés.

Il existe un pass à 25 € pour les sept concerts.

www.lerideaurouge.be