Lasne : un EP pour Black Orchid Tribe, en concert ce vendredi à Rixensart

Selon l’artiste, cet univers a permis au groupe de transmettre quelque chose de "brut, instinctif et naturel". Ce titre a également été choisi parce que sur scène, le groupe se sent à la maison. "On voulait un EP qui représente et transmette l’énergie et l’intensité du live, certes avec des productions pour rendre les morceaux plus envoûtants, pour faire encore plus rentrer les gens dans notre univers."

Black Orchid Tribe se compose de Loïc Videtta (chant), Giovani Di Leo (première guitare), Laura Pepe (seconde guitare), Raphael Morsa (basse) et Johnny de Pessemier (batterie). Pour cet EP, deux autres musiciens ont participé: Paul Moreau (batterie) et Gregory Verdin (basse).

Quatre morceaux figurent donc sur cet EP: Feel the Tribe, Back home, Dirty Roads et Emperor is dead. "Ce sont les titres via lesquels on a le plus l’impression de pouvoir vraiment montrer qui on est, en termes d’énergie, de finesse, d’univers sonore. Sur scène, ce sont des morceaux qu’on a énormément de plaisir à jouer parce qu’ils créent tous une interaction particulière avec le public."

Cet été, Black Orchid Tribe s’est produit une dizaine de fois. "On a aussi fait trois résidences, des interviews, des concerts acoustiques. Ça a été une année ultra chargée. On ne s’attendait pas à avoir autant de dates, cela a chaque fois reculé l’échéance de travail sur l’EP. On est arrivé au mois de septembre en se disant qu’il fallait absolument qu’on rentre en studio."

Trois jours plus tard, l’EP était enregistré. Antoine Pulinckx, ingénieur du son, était à la production. Le disque a été masterisé chez Equus, "un gars dont on adore le travail et qui vient saupoudrer de sa touche nos productions".

Le premier single, qui a aussi son clip, est Feel the Tribe. Un son qui représente l’énergie du groupe, et son message. "Le refrain est un hymne à la tribu pour dire qu’on est soudés, qu’on s’aime et qu’on a des valeurs et des rêves communs. Quand on le chante, c’est pour dire au public de rejoindre cette tribu le temps d’un concert. Le rock’n’roll prône cela."

Le disque est à découvrir en live ce vendredi 16 décembre à la Ferme du Prince, chemin des Deux Fermes, 1, à Rixensart.