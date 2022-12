Lasne : au Congo, « il ne se passait pas un jour sans que je ne téléphone à ma femme »

Cette cérémonie consistait en une petite rétrospective de leur histoire par l’échevine Virginie Poncelet, qui les avait tous rencontrés au préalable. Leurs "recettes": tantôt la complémentarité, tantôt la curiosité, l’écoute, la passion, la spiritualité…

Chaque couple s’est ainsi construit son petit univers. Par exemple, Cathy et Michel Decuypere, qui vivaient au Congo avec leurs trois enfants. Suite aux événements de 1991 (pillages et chaos politique), Cathy et les enfants sont rentrés en Belgique tandis que Michel, retenu par ses obligations professionnelles, est resté au Congo. Onze ans se passeront avec ces 6 200 km qui les séparent. Mais "il ne se passait pas un jour sans que je ne téléphone à ma femme", nous dit Michel. "Tous les jours", confirme Cathy. Et il reprend: "Donc, si je suis encore ici aujourd’hui, c’est parce que j’avais un télécem (ancêtre du GSM)". Cathy lui parlait bien sûr des enfants et de leur évolution. Il était impliqué chaque jour. À son retour, ils ont d’ailleurs dû s’acclimater l’un à l’autre dans le cadre de la vie de tous les jours. Ils ont visiblement bien réussi !

Suit ici la liste des couples présents dimanche dernier au Centre sportif de Maransart.

- Noces de brillant (65 ans de mariage): Ruth Van den Wuyngaert et Michel Langlet ; Jeannine Gauthier et Pierre Vanden Berghe ; Elza Smets et Alphons Vanderperren.

- Noces de diamant (60 ans): Gabriella Galimberti et Henri Wees ; Line Jacobsen et Jean-Pierre Maskens ; Nicole Mairy et Richard Bath ; Marie-France Madeline et André Vertommen ; Éliane Plissart de Brandignies et Jean de Gruben ; Madeleine Vandenschrick et Salvatore Martello.

- Noces d’or (50 ans): Marie-Pierre Maisin et Jacques Van Vyve ; Catherine Van Caster et Michel Decuypere ; Cecilia Nordenkull et Jens Jorgensen ; Suzy Leclerc et Denis Boswell ; Édith Lorant et Yannick Zaczek ; Brigitte Hachez et Joël van Meerbeeck ; Véronique Woitrin et Éric Struye de Swielande ; Muriel Montoisy et Thierry Cassart ; Anne De Hert et Georges Philippot ; Christine Van Der Heyden et Léon Charlier ; Nicole Verwimp et Jean De Saedeleer.