Formidables Lasnois: une belle réussite pour de belles personnes

- L’équipe dames du Volley-Ball Club de Lasne a reçu le prix du sport collectif. Encadré par Didier Severin, ce club créé en 2017 a déjà réussi l’exploit de se hisser en P2 et, pourquoi pas, pourrait viser la P1 l’an prochain.

- Le prix du geste héroïque a été décerné à Anaïs de Ville de Goyet, de la crèche The Little Bears, qui a pu sauver un bébé de 3 mois touché par la mort subite du nourrisson en pratiquant le bouche-à-bouche et un massage cardiaque sous les conseils téléphoniques des services de secours. Une fois ceux-ci arrivés sur place, le bébé respirait à nouveau. Il n’a aucune séquelle. Anaïs de Ville de Goyet a insisté vendredi sur son souhait de généraliser l’installation de plus petits lits et son souhait aussi de voir être installées de plaques de détection d’interruption de la respiration dans les crèches. Elle a d’ailleurs interpellé l’ONE à ce sujet.

- Le professeur Benoît Lengelé a obtenu le prix de la santé. Ce médecin, chef de service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique des cliniques universitaires Saint-Luc, fait partie de l’équipe chirurgicale qui a réalisé la première greffe du visage à Amiens en novembre 2005. Il avait également reçu le prix de l’Orchidée de la Province du Brabant wallon en 2010.

- Le prix de l’entreprenariat est revenu à Save Bee, association active dans la préservation de la biodiversité, production de miel et récemment d’une bière au goût subtil de miel.

- Le prix de l’espoir sportif a été attribué à Martin Courtois pour ses performances en athlétisme, en particulier son record de Belgique au 400 m outdoor (49 secondes 74 centièmes).

- Michel Neuwels, qui ne pouvait être présent vendredi, a reçu le prix de l’événementiel pour la biennale de sculpture qu’il a fondée en 2012 et qui est jumelée à la biennale de Montreux. Un événement incontournable qui attire de nombreux visiteurs.

- Le prix de la culture est allé à Nicolas Anspach. Celui-ci a créé en 2017 les Éditions Anspach. Celles-ci ont notamment publié en 2018 la BD Sourire 58 de Patrick Weber (scénario) et Baudouin Deville (dessin). Cet album tisse une intrigue dans le cadre de l’Exposition universelle de Bruxelles de 1958. D’autres albums ont suivi, eux aussi couronnés de succès.

- Line Maskens a reçu le prix de l’associatif au nom du Cercle de bridge du Smohain, un incontournable pour les amateurs de bridge. Une association tisseuse de lien.

- Le prix de l’entraide est allé à Marie-Cécile Jaques, Laurence Dekeijser, Jean-Louis Barbarin, Larissa Staar et Joëlle Germain pour leur implication dans l’accueil des Ukrainiens. Jean-Louis Barbarin a rappelé vendredi que l’aide reste nécessaire, qu’il faut continuer.

- Enfin, le formidable Lasnois de l’année n’est autre que Joël Hautfenne, honoré pour tout ce qu’il apporte en termes de préservation de la faune et de la flore. Réputé bourru, mais très généreux et toujours disponible pour aider.

La soirée s’est terminée par un drink rassemblant tout ce petit monde dans une belle ambiance. Laurence Rotthier, une bourgmestre plutôt fière de compter autant de "formidables" citoyens dans sa commune, a annoncé en fin de soirée qu’une 6e édition des Formidables Lasnois aura bien lieu l’an prochain.