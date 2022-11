Lasne : une peine de probation autonome pour un père violent

L’intéressé n’a pas nié, mais il est apparu lors de cette audience qu’il n’était pas quitte de ce démon de l’alcool déjà à la base d’une autre scène de coups dont sa compagne de l’époque avait été victime et qui fut sanctionnée, en 2017, d’une peine avec sursis probatoire de cinq ans, un délai qui devait être mis à profit pour éradiquer cette addiction.

De fait, pendant cinq ans, Serge se tint à carreau, mais il n’était manifestement pas guéri.

"En juin 2021, j’étais à la limite du burn-out. Un ras-le-bol généralisé de l’attitude de mon fils à qui j’ai dit ses quatre vérités. Un an plus tard, l’alcool est revenu après une abstinence de cinq ans. Cette nuit-là, j’avais beaucoup trop bu. J’étais dépressif profond. En cause, des dettes. Les venues des huissiers et, aussi, un accident grave dont mon chien avait été victime. Je l’adorais. Il dormait à mes côtés."

L’avocate des enfants (15 et 17 ans) ne se montra pas tendre: "Le premier incident aurait été provoqué par la chute d’un skateboard. Le père s’emporta, proféra des injures puis frappa un de ses fils. Tous deux s’enfuirent chez leur mère".

Le second fut encore plus traumatisant. L’homme avait bu dès le matin. Il fit une scène en présence de la petite amie d’un de ses fils. Il prit un couteau qu’il lança à ce dernier. "Crève-moi", hurla-t-il avant que la jeune fille n’appelle la police.

Le tribunal a joué la carte de l’apaisement: peine de probation autonome de deux ans.