Une quarantaine de passionnés de ce jeu de culture générale étaient au rendez-vous. Certains venaient de France, à l’instar de Patricia et Serge, de Calais, qui se sont rencontrés dans un club "Questions pour un Champion" en 2001. Ils sont en couple depuis 2004 et vivent ensemble cette aventure. Ils ont, par ailleurs, déjà tenté le coup "pour de vrai" dans l’émission télévisée. Patricia: "J’ai gagné plusieurs fois, je n’ai jamais eu la cagnotte mais j’ai gagné de superbes voyages. Je ne regrette pas et j’y retourne bientôt, le 29 novembre, pour l’enregistrement des “Super Champions”." À Lasne, ses performances l’ont emmenée jusqu’en demi-finale.

Colette Legraive, présidente du club lasnois: "On se réunit tous les mardis, de 19 h 30 à 21 h 30, ici au Centre sportif de Maransart. Nous sommes une vingtaine chaque mardi. Ça se passe comme à la télé. Ce sont nos membres qui font des questionnaires et on en reçoit d’autres qui viennent de France et des autres clubs aussi. Nous disposons des buzzers et des écrans tout à fait comme à la télé. Régulièrement, certains de nos membres vont jouer dans le Nord. On les connaît tous, ceux du Nord !"

Dimanche dernier, c’est une ambiance très conviviale qui régnait, les participants faisant tous part de cet esprit de famille, de cette joie qu’ils ont à se retrouver de club en club. La plupart sont de fidèles habitués de longue date.

Ajoutons que le plus grand champion du jeu télévisé de France 3, Nicolas Hanot, tient le record des participations: 18. Ce professeur à l’université de Zagreb s’entraîne avec le club de Lasne lors de ses séjours en Belgique et participera prochainement à l’émission Noël des Champions.

Pour joindre le club de Lasne: Colette Legraive (0476 45 19 44).