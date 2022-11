Lasne : le second souffle du Centre sportif et culturel

D’autres travaux ont suivi. Le revêtement du hall (1 000 m2) a été intégralement changé ainsi que l’éclairage qui n’était plus aux normes et qui est désormais full LED et économique avec la possibilité de le dimmer et de le compartimenter. Quatre nouvelles sorties de secours ont été installées dans la grande salle ainsi qu’un nouveau système de détection alarme incendie dans tout le bâtiment. Avant la fin de l’année, un ascenseur sera installé pour une meilleure accessibilité des personnes à mobilité réduite.

La Commune projette également l’installation de nouveaux gradins.

Le Centre sportif en chiffres, "c’est 1 500 m2 de superficie de salles sportives, 16 clubs et associations qui utilisent les salles chaque semaine, 13 sports physiques et cérébraux qui s’y côtoient – volley, badminton, krav maga, gym, tir à l’arc, mini-foot, danse etc. -, des centaines d’écoliers qui occupent les salles en journée, l’organisation annuelle d’événements d’ampleur et une cafétéria qui réconforte après l’effort."

Association Besace Mini-Foot Loisir

À l’occasion de cette réouverture officielle, l’échevine des Sports et la bourgmestre, Laurence Rotthier, ont procédé au coup d’envoi d’un match de minifoot de l’Association Besace Mini-Foot Loisir (ABML) dont Andy Walraf est secrétaire depuis l’an 2000: "L’ABML existe depuis 1983, raconte-t-il. L’association a été créée principalement par des facteurs – d’où le mot besace – qui étaient fans de mini-foot et qui jouaient entre eux. De fil en aiguille, ils ont organisé des petits championnats entre villes voisines et ont ainsi créé plusieurs équipes. Finalement, c’est devenu un championnat propre à Lasne où on a chaque année 16 équipes qui se rencontrent. Tous les joueurs ne sont pas de Lasne mais sont en général des alentours. Certains viennent de Bruxelles. Il n’y a aucune catégorie d’âge".

L’ABML place le fair-play au centre de son projet et dispute l’ensemble de ses matchs au Centre sportif de Lasne.