Lasne : cinq ans de prison avec sursis pour tentative de matricide

Lorsque la sœur de l’agresseur est intervenue, il a lâché prise et prétendu qu’il n’avait rien fait. C’est ce qu’il a également répété à l’arrivée de la police, alors qu’il était parti se calmer dans le jardin. Mais ce n’était pas la première fois qu’il se montrait violent avec des membres de sa famille et depuis le décès de son père, il se montrait de plus en plus agressif. La police a d’ailleurs comptabilisé huit interventions à cette adresse depuis le début de l’année 2022.

Devant le tribunal correctionnel, ce jeune Lasnois né en 1994 affirmait ne pas se souvenir de grand-chose à propos du déroulement de la soirée qui lui valait de se retrouver sur le banc des prévenus. Comme il parlait plutôt d’une bousculade, le président lui a fait remarquer que sa mère avait pourtant des lésions, qui avaient été constatées par les intervenants…

« J’ai dû porter des coups, mais je ne m’en souviens plus »

"Sûrement que j’ai dû porter des coups, mais je ne m’en souviens plus, a-t-il concédé. Le soir des faits, j’avais trop bu et tout le monde sait que quand je bois, je me transforme… Ma mère vient me voir toutes les semaines en prison, cela se passe toujours bien quand on se voit de temps en temps, et qu’on n’est pas un sur l’autre en permanence…"

Alors qu’il était poursuivi pour avoir tenté de tuer sa mère, l’intéressé niait toute intention homicide et son avocate avait demandé une requalification des faits en coups et blessures volontaires.

Ce n’est pas dans ce sens que va le jugement rendu ce jeudi. Le tribunal estime que le jeune homme a bien tenté de tuer sa mère, et que seule l’intervention de sa sœur l’en a empêché. Vu la gravité des faits, il écope d’une peine de cinq ans. Un sursis probatoire lui est cependant accordé pour la partie de cette peine qui excède deux ans de prison ferme.

Pour bénéficier de ce sursis partiel d’une durée de cinq ans, il ne pourra plus résider à la même adresse que sa mère, devra entreprendre une cure de désintoxication et se prêter à un suivi médico-psychologique régulier.