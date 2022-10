Le revenu médian dans la province est de 28 104 €, ce qui signifie que la moitié des habitants ont un revenu supérieur et l’autre moitié un revenu inférieur (la médiane belge est de 26 412 €).

Notons que cette moyenne est calculée sur l’ensemble des habitants, y compris les enfants qui n’ont pourtant pas de revenus.

Sans surprise, ce revenu moyen fait du Brabant wallon la province wallonne où les habitants gagnent le plus. Elle est même la deuxième province belge, derrière le Brabant flamand et ses 22 836 € de revenu moyen par habitant.

Notre province est en outre la seule province wallonne à dépasser la moyenne nationale de 19 671 €, la province de Luxembourg étant à 19 363 €, celle de Namur à 19 205 €, celle de Liège à 18 233 € et celle de Hainaut à 17 118 €.

Lasne dans le Top 10 national

Sans surprise aussi, c’est à Lasne que le revenu moyen par habitant est le plus élevé: 27 917 €, soit 41,9% au-dessus de la moyenne nationale et 24,17% au-dessus de la moyenne provinciale.

Avec sa sixième place, Lasne est d’ailleurs la seule commune francophone à se classer dans le Top 10 belge, dépassant même Knokke-Heist (27 698 €).

Le classement national est dominé par Sint-Martens-Latem (commune de Flandre orientale située près de Gand) et ses 30 859 € de revenu moyen par habitant, Hove (province d’Anvers, 28 656 €) et Oud-Hervelee (Brabant flamand, 28 627 €).

La commune brabançonne regagne deux places dans ce classement par rapport à 2019 (8e) sans toutefois retrouver sa 3e place de 2018.

En Brabant wallon, derrière Lasne, on trouve Chaumont-Gistoux (25 854 €), Waterloo (24 572 €), Rixensart (24 058 €) et La Hulpe (24 011 €).

En queue de peloton, sans surprise là non plus, il y a Tubize (17 867 €). Elle est à nouveau la seule commune de la province dont le revenu moyen par habitant se situe en dessous de la moyenne nationale. Une seule autre commune de la province se situe sous les 20 000 €, à savoir Rebecq (19 905 €).

Par rapport à 2019, c’est à Chastre que le revenu moyen a le plus augmenté: 23 406 €, en hausse de 6,4%. Walhain (23 928 €, +5%) et Mont-Saint-Guibert (22 914 €, +4,8%) suivent.

À l’inverse, c’est à Grez-Doiceau (23 851 €, +0,44%), La Hulpe (24 011 €, +0,48%) et Genappe (22 564 €, +0,62 €) que les revenus moyens ont le moins augmenté.

N’oublions pas qu’il s’agit de moyenne et que cela ne doit pas cacher que des Brabançons et Brabançonnes rencontrent aussi des difficultés financières et peinent à boucler les fins de mois. D’ailleurs sur les 225 325 déclarations rentrées en 2021 pour les revenus 2020, 30 608 portaient sur un revenu net imposable de moins de 10 000 € et 43 638 sur un revenu compris entre 10 001 et 20 000 €.

En moyenne, un Brabançon verse 371 € à sa Commune via l’additionnel à l’IPP

Dans les chiffres de Statbel, on peut aussi découvrir ce que chaque habitant a donné à sa Commune via la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques, l’une des principales sources de revenu des Communes.

En moyenne, un Brabançon a payé 371 € via cette taxe dont le taux est fixé librement par les Communes chaque année, même si le gouvernement wallon émet une recommandation, non contraignante donc, en la matière (8,8% en 2021, par exemple).

C’est dans la "riche" commune de Chaumont-Gistoux, qui doit encore et toujours faire face à sa dette héritée du passé, d’où un taux fixé à 8% à l’IPP, que les habitants versent le plus: en moyenne, 527, 65 €. Suivent les habitants de Walhain (en moyenne 498,3 €), Chastre (463,6 €), Lasne (425,9 € avec pourtant un bas taux de 5,8%, mais les revenus y sont élevés), Villers-la-Ville (420,4 €), Mont-Saint-Guibert (409,4 €) et Court-Saint-Étienne (403,7 €).

À l’inverse, en moyenne, c’est à Tubize que les habitants versent le moins (262,66 € avec pourtant un taux de 8%, mais c’est là où les revenus moyens sont les plus faibles). Braine-l’Alleud suit: 313,22 € (taux de 5,9%). Un choix politique pleinement assumé par le bourgmestre brainois.