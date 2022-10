Lasne : le propriétaire de la Ferme d’Hubermont répond aux questions des riverains

Un des principaux arguments mis en avant par vos opposants concerne les nuisances sonores provoquées par les événements organisés dans le domaine.

Tout d’abord, je voudrais souligner le fait que personne n’habite à moins de 250 mètres de la grange et que de nombreux réclamants se trouvent à plus d’un kilomètre. Concernant le bruit de la musique amplifiée, principale nuisance mise en avant par les opposants, la plupart des événements ne demandent pas de musique ou seulement un fond sonore inaudible à l’extérieur du site. La musique amplifiée intervient uniquement à l’intérieur de la grange, en fin de soirée, lors des mariages.

La grange est un volume entièrement fermé et calfeutré doté de châssis modernes équipés de joints et de doubles vitrages, d’un sas à l’entrée, de murs très épais et d’une toiture isolée. De plus, il y a un sonomètre à l’intérieur pour que le niveau sonore ne dépasse pas le seuil autorisé. Plusieurs voisins, qui habitent à proximité immédiate des opposants, affirment, dans leur courrier adressé à la Commune, n’avoir jamais été incommodés par le bruit. Enfin, ma famille et moi vivons dans les lieux et les événements se passent dans le respect de ma famille et des voisins.

Certains riverains indiquent que l’état et l’étroitesse des rues menant au domaine constituent un problème.

C’est un faux problème. La rue d’Hubermont n’est pas large mais elle permet aisément le croisement de voitures à vitesse limitée. La vue y est dégagée et la rue est recouverte d’anciens pavés qui limitent la vitesse. Il n’y a jamais eu d’accident. Des camions semi-remorques, des engins agricoles et forestiers l’empruntent de façon régulière.

Vous pensez que c’est la peur qui pousse certains à s’opposer au projet ?

Oui, quelques opposants actifs ont littéralement « sonné le glas » et invoqué les pires turpitudes avec d’excellents moyens de communication pour inspirer la peur. Pour la grande majorité, c’est un principe de précaution qui a prévalu. Mais de nombreux garde-fous existent: un permis limité à trois ans, une limitation à deux événements par semaine, et la police qui peut intervenir s’il y avait des nuisances.

Si vous revendez le domaine après que l’affection de la grange a été changée, il pourrait y avoir, d’après vos opposants, un risque d’escalade des nuisances.

Si je venais à quitter cette propriété, le prochain propriétaire, s’il poursuit cette activité, devra suivre les mêmes règles. Mais cette ferme rénovée est trop chère pour que l’on puisse rentabiliser un investissement commercial à raison de deux événements par semaine. Donc, jamais, la Ferme d’Hubermont ne s’apparentera à la Ferme de Mont-Saint-Jean à Waterloo, par exemple.

Avez-vous le sentiment d’être incompris dans la réalisation de la transformation du domaine en général ?

L’acharnement de certains ne tient parfois pas compte d’une approche objective et génère des tensions qui nuisent à la solidarité maransartoise. Je ne me sens incompris que par certains farouches opposants, qui sont opposés à tout changement qui ne leur apporte aucun avantage et qui sont mus par un certain égoïsme, voire de la jalousie. Leur acharnement qui s’est manifesté par la distribution de milliers de toutes-boîtes, dans les réseaux sociaux et allant jusqu’à faire du porte-à-porte, m’a fait souffrir.

Heureusement, il y a aussi la multitude de ceux qui ont pris la décision de ne pas répondre à leurs appels insistants et à qui je voudrais, dans cette tribune, exprimer mes plus sincères remerciements. Quant à ceux qui ont écrit pour soutenir activement mon projet, les mots me manquent pour leur exprimer ma gratitude. J’espère que mon projet aboutisse, que cette grange devienne un lieu à partager pour se réjouir, se rassembler, se cultiver et qu’à terme, ce lieu fasse l’unanimité dans un climat enfin apaisé.