Lasne: 10 ans de prison requis contre un prévenu qui s’en prit très violemment à sa mère

Lorsqu’il a vu sa sœur débarquer dans la pièce, le jeune homme âgé de 28 ans a relâché sa prise, et a crié qu’il n’avait rien fait. Quand la police est arrivée sur les lieux, il était assis dans le jardin et continuait à affirmer qu’il n’y était pour rien. La victime, elle, avait des traces visibles de blessures au front, sur le visage et ailleurs sur le corps.

Elle a précisé que ce soir-là, son fils, qui avait bu, ne la lâchait pas. Il était venu jusque dans sa chambre à coucher alors qu’elle voulait dormir, il l’a suivie dans le salon lorsqu’elle est redescendue, puis dans le jardin. Et quand elle est revenue à l’intérieur de la maison, il lui a porté plusieurs coups de poing, puis des coups de pied dans le dos et sur les jambes. Alors qu’elle était par terre, il l’a effectivement étranglée, mais elle serait parvenue à se dégager.

Devant le tribunal correctionnel, l’avocat de la partie civile a indiqué que la mère de famille ne voulait pas forcément que son fils reste en prison, mais qu’il se soigne. Il boit et se montre de plus en plus violent, surtout depuis le décès de son père. Sa famille est cependant toujours prête à le soutenir.

Interrogé par le tribunal, le Lasnois a confirmé jeudi qu’il avait bu cette nuit-là. Il ne se souvient donc pas de tout ce qui s’est passé mais il affirme qu’il n’a pas voulu tuer sa mère, et qu’il n’a pas prononcé les paroles que sa sœur dit avoir entendues. Il nie aussi prendre des stupéfiants, alors qu’il avait déclaré aux policiers en acheter pour 90 € par jour. À le suivre, ces aveux auraient été arrachés sous la pression…

Du côté du ministère public, on a souligné le caractère abject des faits commis par un prévenu qui n’en est pas à son coup d’essai. Alors qu’il était mineur, il a déjà eu des soucis pour s’être montré violent envers son père et sa mère. Devenu majeur, il a été poursuivi en 2016 pour le même type de faits, et s’en est tiré avec une suspension probatoire du prononcé. Et le voilà à présent poursuivi pour tentative de meurtre…

La défense estime que l’intention de tuer n’est pas établie et a demandé une disqualification en coups et blessures volontaires. L’avocate du Lasnois considère que son client doit se soigner et dans ce cadre, la prison ne sert à rien. Elle a plaidé une peine qui lui permettra de retrouver la liberté s’il respecte des conditions strictes.

Le ministère public, lui, maintient la qualification et a requis une peine de dix ans de prison.

Jugement le 3 novembre.