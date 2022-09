Les «risques du métier», selon le prof de guitare…

En septembre 2019, un couple de Lasne qui avait fait appel à un professeur de guitare pour leur fille âgée de cinq ans, a alerté la police. L’enseignant avait demandé de pouvoir donner ses cours dans un endroit calme et isolé des bruits de la maison, et il s’était finalement retrouvé dans la salle de bain avec la petite. Elle a crié et pleuré et lorsque sa mère l’a interrogée par la suite sur ce qui s’était passé, elle a dit avec ses mots d’enfant que l’homme lui avait posé sa main sur la cuisse, puis était remonté vers son sexe et lui avait fait mal en appuyant.