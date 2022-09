Valentine U, première artiste signée par le nouveau label du Rideau rouge à Lasne

Avec deux musiciens de renommée internationale

La première artiste "labellisée"Rideau rouge est Valentine U, un talent brut adepte de jazz venu de Beauvechain.Son album de reprise est intitulé Tenderly dans lequel elle est accompagnée par Charles Loos, compositeur et pianiste de jazz habitant Genval et le contrebassiste Jean-Louis Rassinfosse.

Les trois musiciens se sont rencontrés lors d’un concert où Valentine U se produisait. Cette rencontre a abouti, un an plus tard et après quelques concerts, à l’enregistrement d’un album. "J’ai beaucoup de chance, ce sont des musiciens exceptionnels, sourit la jeune femme de 26 ans, en dernière année au conservatoire d’Anvers, section chant jazz. J’ai été formée au chant classique/lyrique dès l’enfance, avec Élisabeth Goethals, et j’ai appris le violon avec Benoit Meulemans. La liberté et la diversité vocale et musicale qu’offre le monde du jazz me plaisent énormément. Ça a été une révélation."

Avec ce premier album, les trois musiciens ont voulu explorer des standards du jazz allant d’une reprise de Serge Gainsbourg à Norah Jones en passant par une chanson traditionnelle cubaine.

Tenderly compte aussi deux compositions originales écrites par Charles Loos et Bob de Marco, imprégnées de la même sensibilité.

Lors de la conférence de presse de ce mercredi au Rideau rouge, Valentine U et ses deux comparses nous ont offert un extrait "live"de trois titres issus de leur nouvel album. Un moment suspendu fait de mélodies magnifiques qui adoucissent les oreilles.

Les trois artistes seront en concert au Relais Saint-Martin de Tourinnes-la-Grosse le 25 septembre à 18 h 30.