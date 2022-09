Une saison aux multiples sonorités au Rideau rouge à Lasne

Trois rendez-vous musicaux par semaine

Toute l’année, trois rendez-vous musicaux par semaine sont au programme, avec une formule resto avant tous les concerts: les mardis, place aux "jam sessions", une séance musicale improvisée à laquelle peuvent se joindre les musiciens présents; les mercredis et les jeudis, l’heure sera aux concerts. "Cinquante dates sont déjà programmées jusqu’ici. Nous accueillerons dix artistes par mois au premier quadri, se réjouit Nicolas Fissette. Se produiront des artistes talentueux comme Rori (27/09) qui a séduit toutes les radios, Izi Bla, un super groupe de hip-hop de Braine-l’Alleud (3/11). Programmer ce type d’artistes nous permet de rajeunir le public. Il y aura même un spectacle classique dédié aux enfants avec “Pierre et le Loup” (11/12) raconté par Florence Leeman, soutenue par l’ensemble Corfond des Bois."

Humour et «Stand up» une fois par mois

À épingler aussi dans les temps forts de cette 19esaison: Ninalisa, un drame musical sur la vie de Nina Simone. Un spectacle en tournée depuis trois ans et demi. "Nous aurons aussi le plaisir de réorganiser “BW Got Music Talent”, un concours ouvert à des jeunes artistes qui rêvent de révéler leur talent. Les six lauréats sélectionnés par le jury se produiront en live le 23/11 sur la scène du Rideau rouge. À la clé: l’enregistrement d’un EP encadré par des professionnels", poursuit le gérant.

Outre la musique, la scène laissera place une fois par mois aux humoristes avec le Comedy Club du Rideau rouge, un rendez-vous né l’an passé.

Un autre rendez-vous mensuel à épingler: The Swing Jam Jazz, une soirée "pour faire vivre le swing sous toutes ses formes".

Enfin, la seconde édition du micro festival Jean Chante, qui met à l’honneur la chanson française, aura lieu du 7 au 10 février.

Les artistes féminines à l’honneur

Cette 19e saison au Rideau rouge sera aussi celle de l’inclusion. "En s’associant avec Scivias (NDLR: une plateforme qui impulse un changement pour un secteur musical plus inclusif), nous nous engageons à proposer une programmation paritaire et à donner plus de visibilité aux artistes féminines", conclut Nicolas Fissette.

Le programme complet est à découvrir sur le site de la salle de concert: www.lerideaurouge.be.