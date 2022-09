Des nouveautés et un programme éclectique pour la 27e édition du Festival musical de Lasne

Un programme riche et varié attend les mélomanes qui profiteront de l’un ou l’autre des rendez-vous proposés par le Festival musical de Lasne 2022. Sous la direction artistique du clarinettiste de renommée internationale Ronald Van Spaendonck, le festival se veut cette année encore plus éclectique. "Cela reste un festival de musique classique. Mais c’est vrai que depuis trois, quatre ans il y a chaque année une programmation jazz ainsi qu’une programmation pour les enfants à l’approche de Noël avec deux séances du spectacle “Pierre et le Loup”", commente Julie Peeters, échevine de la Culture.