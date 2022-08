Il fait dans la BD, elle fait dans la dentelle

Elle s’est invitée dans le foyer de deux amoureux d’art, à Lasne, pour boucler cette série d’été sur les pas de l’art en Brabant wallon. Hélène de Gottal est artiste plasticienne et dessinatrice. Son mari, Dominic Philips, collectionne les bandes dessinées. Entre eux, les liens se sont tissés depuis plus de 35 ans. Ils ont en commun la passion du trait de dessin de qualité et ce dernier est aujourd’hui encore au centre de leurs passions respectives.

Dessinatrice avant de devenir plasticienne, Hélène de Gottal se fait aujourd’hui connaître pour ses œuvres en dentelle contemporaines, tout en finesse, et totalement hors des sentiers battus. Elle utilise des cheveux, du coton, ou du fil glacé pour concevoir des installations originales et raffinées en 3D.

"La réputation d’Hélène n’est plus à faire,dit Catherine Dessain.Elle a déjà exposé à Bozar (Art On Paper), à la Villa Empain (Bruxelles), au TAMAT (Musée de la tapisserie et des arts textiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Tournai), à la Maison des Arts à Schaerbeek, etc. En pratiquant la dentelle contemporaine, elle découvre l’intelligence de la main. Il s’agit d’un travail lent qu’elle effectue en mode méditatif."

L’artiste est attachée à ce savoir-faire ancestral qu’elle entend préserver et transmettre. Elle donne d’ailleurs des cours de dentelle contemporaine.

Son mari, Dominic Philips, est, quant à lui, passionné de bandes dessinées et grand collectionneur. Sa première acquisition, il l’a faite à l’âge de 12 ans. Aujourd’hui, sa collection comprend dessins originaux, tirages de tête, éditions collectors et quelques figurines. Dominic a lié des contacts avec les salles de ventes, les bouquinistes, les dessinateurs et les éditeurs, ce qui lui permet de multiplier les partages sur le sujet. Entre les époux, le dessin est désormais un véritable trait d’union.

Notre série: L’art est partout en BW

Nous clôturons ce jeudi cette série d’été au cours de laquelle Catherine Dessain, commissaire-priseur à Wavre, partait à la rencontre de ces « passeurs » qui perpétuent la vie des objets d’art et de valeur, du collectionneur au brocanteur en passant par l’antiquaire. Et dégottait en Brabant wallon deux trésors qu’elle nous présentait.