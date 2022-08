SÉRIE D’ÉTÉ | «Son» Brabant wallon: Mustii nous livre ses «pépites» dans la province

Où emmenerais-tu un ami...

Au restaurant? «À la Tartine pour retrouver les sensations de mon enfance»

La Tartine à Lasne ©EdA

Ca fait un petit temps que je n’y suis pas allé mais j’aurais envie d’emmener un ami à La Tartine, lieu bien connu au centre de Lasne. C’est à la fois un restaurant, un café, une salle de spectacle...et c’est surtout un endroit très convivial. Ce serait l’occasion de retrouver les sensations de mon enfance car c’est un restaurant où j’allais tout le temps avec mes parents étant jeune. La cuisine y est très simple, ce qui me correspond parfaitement. Du moment qu’il y a des boulettes, du poulet, de la compote ou des frites, je suis le plus heureux ! J’ai l’impression que ça a pas mal évolué en quelques années donc il faut absolument que j’y retourne.

Boire un verre? «Au Doktor Jack ou le bar de l’Amusoir»

Le Doktor Jack

J’irais lui montrer la chouette déco steampunk du Doktor Jack, à Braine-l’Alleud, né surles cendres du B Club que je fréquentais beaucoup étant ado. Maintenant, ils ont une grande terrasse et des artistes ou des DJ s’y produisent parfois, ce que je trouve très sympa. Avant, j’allais très souvent chez Oscar’s, en face de l’Amusoir, mais ce café a malheureusement fermé ses portes définitivement. L’Amusoir est aussi un endroit très sympa où j’aimerais emmener un ami. L’ambiance y est chaleureuse et plutôt cosy que ce soit pour boire un verre, entre amis, au bar ou pour manger.

En promenade? «Au lac de Genval, le château de La Hulpe et la forêt de Soignes»

Le lac de Genval ©EdA

Le lac de Genval est un endroit incontournable près de chez moi. j’adore m’y promener car je trouve le lieu hyper paisible. Quand j’étais jeune, je sortais souvent à la Métisse, resto-bar situé à deux minutes du lac. Après, le château de La Hulpe est aussi un endroit où j’aime bien faire du vélo jusqu’à la Forêt de Soignes. En plus, il y a une petite halte culturelle intéressante à faire à la Fondation Folon, musée qui est vraiment réussi. Si on a envie de manger ou de boire un verre, on peut aussi se poser à La Taverne de l’Homme Bleu, il y a tout le temps du monde et une chouette terrasse, c’est auss un endroit où je vais souvent en famille.

Au théâtre? «Le Jean Vilar où le directeur apporte un vent frais à la programmation»

Salle du théâtre Jean Vilar à Louvain-la-Neuve ©ATJV

Il y a plein de salles de théâtre intéressantes en Brabant wallon. Vous allez dire que je prèche pour ma chapelle (NDLR: Mustii a joué Hamlet au Vilar) mais je trouve que le nouveau directru du théâtre Jean Vilar, Emmanuel Deconinck, qui m’a mis en scène dans Hamlet, apporte un vent frais à la programmation. Pour la saison prochaine, il a prévu des choses ultra modernes sans dénaturer ce que Cécile Van Snick faisait déjà très bien. En plus, il le fait dans un contexte particulier puisque le théâtre est en plein travaux mais il arrive à utiliser l’espace intelligemment. Ils soigent les abonnés aux petits oignons et ça mérite d’être souligné.

Faire du sport? «L’équitation au manège de la Hussière, près de chez moi»

Étant petit, j’étais un grand adepte d’équitation alors j’emmènerais un ami en visite dans un des beaux manèges que compte le Brabant wallon. Pendant des années, j’ai fait des stages au manège de la Hussière, près de chez moi, à Lasne. Je n’ai plus vraiment le temps mais je suis remonté sur un cheval récemment pour le tournage d’une émission. C’était à La Hulpe à proximité du centre équestre de la Gaillemarde. Ça été tout seul, c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas. J’ai très envie de me reconnecter à ce sport plus régulièrement dans les prochains mois mais c’est un hobby qui prend beaucoup de temps.

En concert? «Au Zik-Zak, une salle dont la responsable est très dynamique»

Le Zik-Zak à Ittre

Je l’emmènerais découvrir le Zik-Zak à Ittre. C’est une petite salle d’environ 500 personnes où l’acoustique est très bonne. J’avais été à l’inauguration et j’y suis retourné en juin pour donner un showcase privé en collaboration avec Radio Contact. C’est en endroit assez isolé donc il faut faire un peu de route pour y arriver mais ça vaut vraiment la peine. Une des responsables, Annick Bodson, est quelqu’un de dynamique et de très enthousiaste, elle se démène et insuffle une bonne énergie au lieu. Ça ne doit pas être évident tous les jours de faire tourner une salle de concert comme ça. La programmation est assez rock, c’est sympa.