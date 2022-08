Lasne: 15 mois pour des coups à sa compagne, enceinte, et une bouteille lancée à la tête de celle-ci

« J’ai du mal à gérer mes émotions. L’alcool, surtout, et le cannabis. On s’est séparés, mais on est à nouveau ensemble aujourd’hui. Au début, je n’étais pas d’accord à propos de l’enfant. Maintenant, il est le bienvenu. »L’homme traîne de multiples antécédents judiciaires. Deux ans de prison ferme furent requis. Son avocat plaida un sursis probatoire fondé sur une formation à la gestion de l’agressivité et des émotions.