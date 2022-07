+ SÉRIE D’ÉTÉ N°2 | Une balade au fl de l’eau en Brabant wallon : Les moulins à eau et les belles fermes le long de la petite Gette

Cette semaine, la balade que nous vous proposons avec la complicité de Nathalie Demain, auteure de l’ouvrage15 balades inédites en boucle en pleine nature, nous emmène à Plancenoit, dans la vallée de la Lasne."Ce parcours est truffé d’histoires. En faisant appel à son imagination, on peut parfaitement imaginer les troupes napoléoniennes déambuler dans ces contrées,explique l’auteure, de Céroux-Mousty.Plancenoit a joué un rôle très important dans la bataille de Waterloo en 1815. Le village fut pris et repris sept fois au cours de la journée du 18 juin. Pendant la balade, vous en apprendrez plus sur l’historique de ce lieu clé. Vous découvrirez aussi les vastes étendues qui entourent la Butte du Lion de Waterloo en longeant la très jolie vallée de la Lasne, cette rivière longue d’une vingtaine de kilomètres dont Plancenoit est le point de départ et qui se jette dans la Dyle. Vous en parcourrez les premiers kilomètres d’un grand intérêt paysager."

1.Du point de départ à 1 (1,2 km): De l’église au chemin de Camuselle

Cette promenade débute au départ de la place de Plancenoit. Dos à la porte de l’église, descendez les marches pour emprunter le trottoir à gauche. Ignorez une première rue sur la gauche. Lorsque la rue tourne vers la droite, juste avant le n°9, tournez à gauche sur un sentier en pavés. Un court chemin en pente vous mène à l’arrière de l’église. À la première occasion, tournez à droite dans une rue annoncée sans issue: le sentier de la Ferme Prévinaire. Passé les bâtiments, suivez le sentier le long d’une prairie. À la bifurcation avec le chemin de la Belle Alliance, virez à gauche. Après +/– 250 mètres, vous rejoignez le chemin de Camuselle.

2.De 1 à 2 (3,1 km): Vue sur la Butte du Lion

Suivez le chemin de Camuselle, à gauche d’où vous apercevrez, sur la droite, la Butte du Lion. À la première occasion, tournez à droite sur le chemin de Plancenoit. Laissez-vous guider par ce chemin en ignorant les chemins adjacents. Après près d’1,5 km, au carrefour, tournez à droite dans la rue Babeau. Le chemin descend afin de passer le creux du vallon jusqu’à une zone boisée et jusqu’à ce que le chemin devienne le sentier du Champ du Colombier. Au croisement, tournez à droite. Une montée progressive en direction du plateau vous mène jusqu’à une bifurcation avec un large empierré.

3.De 2 à 3 (1,9 km): Zone boisée somptueuse

À la bifurcation, tournez à gauche sur un large chemin agricole: suivez-le tout du long. Juste avant le croisement avec la route, rue de Fichermont, empruntez à droite le sentier Tienne à Tout-vent: son point de départ se situe à l’endroit où le chemin de terre fait place à l’asphalte. Le sentier traverse un champ afin de rejoindre les maisons de l’autre côté. Il se faufile ensuite entre les clôtures délimitant les jardins de propriétés. Une centaine de mètres plus loin, vous retrouvez l’asphalte et des habitations. Après la descente, virez à gauche à la bifurcation dans une petite rue montante. À la première occasion, après la rue portant le n°18, tournez le plus possible à droite sur un sentier étroit, entre deux clôtures, souvent envahi par la végétation. Après +/– 300 mètres, une descente fort raide sur quelques mètres vous fera retrouver une route asphaltée que vous retrouvez à main gauche. Vous rejoignez la rue d’Anogrune, traversez-la et continuez à gauche jusqu’à l’approche du carrefour.

4.De 3 à 4 (1,2 km): Le tourniquet

À l’approche du carrefour, restez sur le côté droite de la route et partez en direction de Genappe. Vous longez sur la droite les étangs de Maransart (privés) et passez au-dessus d’une rivière, la Lasne, avant d’entrer dans Maransart. Tournez à droite dans la rue d’Hubermont. Après avoir réenjambé l’eau, vous évoluez sur une route pavée montante. Dès que vous pouvez, tournez à gauche dans la rue de la Claudine qui, après avoir passé le bombement du relief, descend sur l’autre versant. Au carrefour, partez sur la droite et au carrefour suivant, prenez à droite dans la rue Vallée à la Dame. Après une petite cinquantaine de mètres, avec la chapelle Notre-Dame de la Selette sur la gauche, empruntez sur la droite un chemin herbeux. Le sentier Près de la Maison Blocry vous oblige à passer un vieux tourniquet.

5.De 4 à 5 (1,9 km): Le Bois Impérial

Passé le vieux tourniquet, vous entrez dans des prairies à chevaux. Restez bien en bordure des prairies avec une série de tourniquet à passer. Après avoir dépassé un "bouquet" de chênes, le sentier monte en oblique sur la droite et vous rejoignez une zone boisée. Le sentier évolue de manière fort agréable dans le Bois Impérial. Vous retrouvez l’asphalte après +/– 500 mètres. Suivez cette route, descendante sur +/– 400 mètres. Quand la route forme une épingle à cheveux sur la droite, continuez tout droit sur le chemin Hubermont, large chemin de terre abîmé, sur +/– 650 mètres jusqu’à un carrefour de sentiers.

6.5 au point de départ (1,1 km): La ferme du Chantelet

Au carrefour de sentiers, tournez à droite dans le sentier des Flamanches. Après quelques mètres, le sentier part à droite et trace sa route entre les prairies. Passant le creux du vallon, arrêtez-vous pour jeter un œil sur l’arrière: vous découvrirez une belle vue sur la ferme du Chantelet.

Après la remontée, vous pénétrez dans une zone boisée et rejoignez un carrefour de chemins. Continuez tout droit sur un chemin descendant pour rejoindre des étangs des deux côtés. Traversez le ruisseau des Broues, avant d’entamer une montée qui se termine par une série d’escaliers en grosses pierres assez raides. Le sentier se retrouve ensuite coincé entre des propriétés jusqu’à une route. Soyez prudents car la visibilité n’est pas bonne. Traversez via le passage pour piétons et continuez tout droit sur le sentier asphalté, qui descend. Vous verrez sur la droite un verger fleuri, un espace de convivialité. À la route, faites un gauche-droite en direction de la place de Plancenoit dont vous rejoignez l’église après +/– 200 mètres, au point de départ de la randonnée.