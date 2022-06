Pour fêter ce retour, un programme complet est organisé ce week-end dans le centre de Lasne. Les festivités commenceront dès samedi à 19h. La rue de l’Église sera fermée et fera place à la fête foraine et ses activités. Les restaurants de la rue seront ouverts et proposeront une animation musicale en extérieur. Il est important de préciser qu’il est nécessaire de réserver une table au restaurant de son choix.

Dimanche, tout le centre de Lasne sera fermé à la circulation entre 7h et 22h. Cette fermeture permettra d’accueillir les visiteurs pour la brocante. Plus d’une centaine de brocanteurs, professionnels et particuliers, sont annoncés. Des stands agricoles proposeront des produits locaux mais aussi d’Azay-le-Rideau, commune française jumelée avec Lasne. Les enfants ne seront pas oubliés: châteaux gonflables, artistes de rue, jeux de fête foraine, grimage…

Pour ceux qui le souhaitent, il est encore possible de réserver un emplacement pour la brocante via www.braderiedelasne.be/events/