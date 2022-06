Un mur acoustique de 110000 €

Le club d’Odrimont va donc procéder à l’installation d’une paroi acoustique afin d’atténuer la propagation des bruits vers l’extérieur des terrains de padel, en direction des propriétés voisines. Elle sera posée en bordure des trois terrains extérieurs de padel sur une longueur de 60 mètres (un L de 24 et 36 mètres). « Ces panneaux sont constitués du bois en pin, rempli d’un paquet de laine minérale absorbant le bruit et se comportent très bien en plein air, précise le bureau d’architecture qui a élaboré le mur. Le montage de ces panneaux se fait par glissement entre des profilés d’acier disposés verticalement et écartés de 4 mètres. »