Mur antibruit et terrains de padel extérieurs : tout sera prêt fin juin au TC Odrimont

Rapidement, le succès fut au rendez-vous, d’autant que durant la crise sanitaire, la pratique du padel était l’une des rares disciplines sportives autorisées. Pas du goût toutefois de certains riverains se plaignant des nuisances sonores engendrées par ce sport (le bruit de la balle qui touche les parois). S’en suivaient différents recours en justice avec pour conséquence la fermeture des trois terrains extérieurs de padel en juin 2021.

400 membres padel

Aujourd’hui, le club, qui compte plus ou moins 400 membres rien que pour le padel (le club a aménagé trois terrains à l’intérieur), a entrepris la construction d’un mur antibruit. "C’est ce qu’on avait proposé dès le début mais on voulait, en contrepartie, que les riverains s’engagent à arrêter les démarches contre nous, ce qu’un riverain a refusé et ce qui a fait échouer la médiation à l’amiable" , explique Karine Biver, présidente du TC Odrimont.

Au vu du coût d’un mur acoustique (plus de 100000 €) sans être certain que les actions en justice seraient clôturées, le TC Odrimont prenait la décision, à l’époque, de ne rien entreprendre.

Après de multiples discussions et dans le respect du nouveau permis d’exploitation délivré en juin 2021 par la commune de Lasne, le club a finalement décidé de construire un mur antibruit. "Après plusieurs mois de concertation, de prises de mesures sonores et de rapports d’experts en acoustique, nous sommes arrivés à la conclusion que ce mur est la meilleure solution pour réduire les nuisances sonores pour le voisinage, souligne Karine Biver. Nous sommes toujours concernés par une procédure devant le juge de paix pour trouble de voisinage. Il faut savoir qu’il n’y a plus qu’une seule personne au niveau des riverains mais nous sommes heureux d’avoir trouvé une solution qui rencontre les attentes de notre voisin."

6 terrains de padel dès le 24 juin

La construction du mur acoustique devrait être terminée à la mi-juin. La réouverture des terrains est prévue le 24 juin. "Nous disposerons ainsi pour l’été de six terrains de padel car nous allons pour l’instant conserver les terrains installés dans le hall", précise la présidente du TC Odrimont qui espère ensuite que cette "saga" sera définitivement terminée.