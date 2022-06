Un Trail de la Pentecôte, dimanche, en prélude aux Boucles de Lasne

Comme chaque fois, ces Boucles de Lasne sont proposées le lundi de Pentecôte, soit le 6 juin cette année. De 8h à 12h, plusieurs parcours seront proposés aux bikers – 15, 29, 45 et 63 km – au départ du centre sportif de Lasne, où toutes les commodités sont prévues: chapiteau avec bar, petite restauration et terrasse; bike wash; vestiaires et douches; et atelier mécanique.

"Tous les parcours seront balisés dès samedi et comme les Boucles n’ont lieu que lundi, nous avons décidé de créer le Trail de la Pentecôte qui se déroulera dimanche, la veille donc. Ce trail, c’est un peu le petit frère des Boucles de Lasne."

Pour le trail, une distance supplémentaire de 7km

Les participants pourront donc, à pied, parcourir l’un des quatre circuits proposés pour les Boucles de Lasne, avec une distance de 7km en plus dans les propositions.

Contrairement à son grand frère, le Trail de la Pentecôte aura des départs programmés en fonction de la distance choisie, du plus tôt pour la distance la plus longue au plus tard pour la plus courte, entre 8h et 11h.

Participation: pour les Boucles, 5€ en pré-inscription et 7€ sur place; pour le trail, 7€ en pré-inscription et 9€ sur place.

https ://www.lasne.be/