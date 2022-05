Un programme riche attend les Lasnois, à commencer par le Printemps musical. Depuis le 12 mai, le kiosque de la place communale d’Ohain a retrouvé sa vocation de scène ouverte en accueillant des talents locaux tous les jeudis pour une série de concerts. Des talents choisis par la Lasnoise et coach vocale à The Voice Dida Robbert.

Le prochain concert se déroulera jeudi prochain, le 2 juin, avec un hommage à la chanteuse de jazz Ella Fitzgerald. Le duo acoustique Youcii prendra ensuite le relais le 9 juin. Les élèves de l’école de musique auront aussi droit à leur concert le 16 juin et le Printemps musical se clôturera avec "Dida and Friends" le 23 juin.

Cette année, la Commune de Lasne s’associe également à l’opération "Place aux artistes" et propose trois événements pour cette édition 2022. Pour ouvrir le bal, les Royales Marionnettes débarqueront dans le parc de la maison communale le 1er juillet pour un spectacle tout public mêlant tradition et actualité.

«Do it sur place» les 27 et 28 août, The Humphreys le 27 août

Le 10 juillet, c’est BJ Scott qui se présentera sur la scène de "La Caravane aux chansons" pour un concert acoustique en toute intimité. Seul événement payant de l’été (17€ le ticket), c’est également la seule activité qui nécessite une réservation.

La peinture sera aussi au rendez-vous avec "Do it sur place". Les 27 et 28 août, une vingtaine d’artistes prendront possession de la place communale et réaliseront en direct, sous les yeux du public, une œuvre qui restera exposée sur le site pendant un mois. Le groupe The Humphreys sera présent le 27 août pour animer la journée. L’exposition ouverte se clôturera le 24 septembre avec une vente aux enchères des œuvres originales.

Sans mentionner le titre du film qui sera proposé, Julie Peeters s’est également réjouie d’annoncer la préparation de "Lasne fait son cinéma" pour la quatrième année consécutive. Le cinéma en plein air, qui a toujours connu un grand succès, fera son retour le vendredi 9 septembre dans le parc de la maison communale.